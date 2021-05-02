مطلوب 2 فني كلادجين وحروف مضيئة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 فني كلادجين وحروف مضيئه خبرة فتره لا تقل عن 3 سنوات راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل ورشة راقية في مدينة الرياض مسمي التاشيرة عامل يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094073
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