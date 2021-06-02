مطلوب 2 فني سلامة وحريق

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 فني تركيب وصيانة ادوات سلامة ومكافحة حريق خبرة لا تقل عن 5 سنوات راتب2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مؤسسة سلامة بتبوك يجيد القيادة تحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 40 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com