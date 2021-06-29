مطلوب 2 عامل نظافة

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 عامل نظافة خبرة في التعامل مع مكن جلي البلاط والتعقيم ورش المبيدات وتنظيف وجهات المباني للعمل لدي مؤسسة نظافة راقية بي القصيم الراتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مسمي التاشيرة عامل للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098508
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