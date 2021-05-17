مطلوب 2 طبيب عام خبره

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيب عام خبره لا تقل عن 4 سنوات للعمل لدي مجمع طبي راقي بالمنطقة الجنوبية راتب 7000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة للتواصل والمفاهمه شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com