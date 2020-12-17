مطلوب 2 صيدلي

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات مع وجود البارومترك كشرط اساسي راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة حائل مسمي التأشيرة اخصائي صيدلي يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 30 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076639
1 ريال
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
اتصل