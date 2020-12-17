مطلوب 2 صيدلي

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات مع وجود البارومترك كشرط اساسي راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة حائل مسمي التأشيرة اخصائي صيدلي يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 30 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 ريال
تاريخ الإعلان: 18/12/2020
رقم الإعلان: 2076639
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15/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام - في القاهرة مصر

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14/12/2020
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(فرصة عمل)

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مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
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14/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(مطلوب)

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مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام اخصائين ومقيمن اسنان تركيبات / جراحه فم و.
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14/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

•خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات الكبيره •السن لا يزيد عن 40 سنة •راتب ثا.
العنوان:

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14/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

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12/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض ( اناث ) بكالوريوس تمريض خبره ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات للمدينه المنوره - في القاهرة مصر

ممرضات للمدينه المنوره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات للسعوديه - في القاهرة مصر

ممرضات للسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #نقل_كفالة كافة الجنسيات - ينبع مطلوب ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) لل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات للسعوديه - في القاهرة مصر

ممرضات للسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #نقل_كفالة كافة الجنسيات - ينبع مطلوب ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) لل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/12/2020
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