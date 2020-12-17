مطلوب 2 صيدلي

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة لا تقل عن 3 سنوات مع وجود البارومترك كشرط اساسي راتب 4000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة حائل مسمي التأشيرة اخصائي صيدلي يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 30 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com