مطلوب 2 صيدلي خبرة

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبره للعمل لدي مجموعة راقية بمكة المكرمة قريبة من الحرم شرط توفراختبار البرومترك راتب 3500 ريال علي 10 ساعات شغل مع توفير السكن او بدل 1000 ريال الجمع 500 ريال كل ساعة اوفرتايم 15 ريال نسبة 1% من الصفر مع نسبة فوق 200الف يحصل علي 200 ريال وزيادة اجازة سنوية مدفوعة الاجر مع تذاكر طيران مكان العمل مكة المكرمة مسمي التاشيرة صيدلي السن لا يذيد عن 33 سنة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير 01120210130
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2102002
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المستشفيات بالإمارات بمدينة عجمان📢 - في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات بالإمارات بمدينة عجمان📢

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لكبري المستشفيات بالإمارات بمدينة عجمان📢 1-أخصائيين وأخصائيات تمريض خبرة بالتخصصات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

4/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب اطباء مصريين للعمل بمستوصف طبي في مكه المكرمه - في القاهرة مصر

مطلوب اطباء مصريين للعمل بمستوصف طبي في مكه المكرمه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#مطلوب_اطباء_لمستوصف_طبي_راقي_بمكه_المكرمه #طبيب_اخصائي_باطنيه #طبيب_اخصائي_عـظام شرط اساسي وجود ترخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب2 طبيب بيطري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب2 طبيب بيطري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيب بيطري خبرة للعمل لدي مجموعه صيدليات بيطرية بمدينة بال.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 ريال

29/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله المطلوب : •السن لا يزيد عن 35 سنه •.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري المطلوب: •السن لا يزيد عن 35 سنه •خ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب طبيب بيطري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 طبيب بيطري خبرة للعمل لدي صيدلية بيطرية بمدينة القصيم راتب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب اطباء وطبيبات للسعودية في التخصصات الاتية - في القاهرة مصر

مطلوب اطباء وطبيبات للسعودية في التخصصات الاتية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب اطباء وطبيبات للسعودية في التخصصات الاتية - استشاريين باطنة - اخصائيين جلدية وتجميل - اخصائيين.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله المطلوب : •السن لا يزيد عن 35 سنه •.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري المطلوب: •السن لا يزيد عن 35 سنه •خ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 صيدلي خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 2 صيدلي خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبره للعمل لدي مجموعة راقية بمكة المكرمة قريبة من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: حجز الداتا فلو وبرومترك - في القاهرة مصر

حجز الداتا فلو وبرومترك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعـلن شـركـة تـرو جـوب للموارد البشرية والتوظيف شركه مصريه سعودية مرخصة من القوى العاملة خبره اك.
العنوان:

القاهرة - مصر

10,000 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: #تاشيرات طبيه - في القاهرة مصر

#تاشيرات طبيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعاقد من مصر على وجه السرعة التخصصات الطبية الاتية لمجمع طبي متميز بالمدينه المنوره : ١.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: #ممرضات المدينه المنوره - في القاهرة مصر

#ممرضات المدينه المنوره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#مطلوب فوررررا #تمريض #اخصائيات او #فنيات معاهم داتا فلو وبروماترك بالمملكة العربية السعودية #المدين.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب صيدلي خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب صيدلي خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية صيدلي خبره للعمل لدي صيدلية في محافظة بدر بالمدينة المنورة ش.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 ريال

3/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة في الابل و الاغنام خبرة لا تقل عن 5 سنوات الرجاء.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/7/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager