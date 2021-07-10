مطلوب 2 صيدلي خبرة

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبره للعمل لدي مجموعة راقية بمكة المكرمة قريبة من الحرم شرط توفراختبار البرومترك راتب 3500 ريال علي 10 ساعات شغل مع توفير السكن او بدل 1000 ريال الجمع 500 ريال كل ساعة اوفرتايم 15 ريال نسبة 1% من الصفر مع نسبة فوق 200الف يحصل علي 200 ريال وزيادة اجازة سنوية مدفوعة الاجر مع تذاكر طيران مكان العمل مكة المكرمة مسمي التاشيرة صيدلي السن يفضل لا يذيد عن 35 سنة ملتزم حسن الخلق للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة بالخارج م/احمد 011202101330