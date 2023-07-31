مطلوب 2 رسام معماري - رسام الكترميكانيك

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Ad Information
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 رسام معماري - 2 رسام الكتروميكانيك للعمل لدى مكتب استشارات هندسي تابع لشركة مقاولات كبري خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالمجال - مؤهل مناسب - العمر لا يزيد عن 40 عام - مكان العمل جدة الراتب قابل للتفاوض يحدد مع المناسبين - مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات للتواصل واتساب / 00201228813938 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل ونماذج أعمال على الواتساب
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 7/8/2023
Ad Number: 2240135
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Price
Posting Date
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(Job request)

- in Cairo Egypt

سيتم عمل المقابلات الشخصية مع صاخب العمل السعودى يوم الاربعاء الموافق 2/8/2023 فى تمام الساعة 1 ظهرا.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

100,000,000 Riyal

31/7/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس زراعي انتاج دواجن - in Cairo Egypt

مطلوب مهندس زراعي انتاج دواجن

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل بالمملكة العربية السعودية للعمل بشركة انتاج زراعي بالرياض مهندس زراعي تخصص دواجن بياض. .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

5,000 Riyal

29/7/2023
Ad Photo: مهندس مدنى - in Cairo Egypt

مهندس مدنى

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

لكبرى شركات المقاولات بالرياض – السعودية تطلب : مهندس مدنى بالشروط الاتية : حاصل على بكالوريوس فى.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

1,000,000,000 Riyal

29/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى المكاتب الاستشاريه السعوديه للعمل بفرعها داخل مصر ( مدينه نصر ) : مهندس ميكانيكا تصميم.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

27/7/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس مدني ماجستير طرق - in Cairo Egypt

مطلوب مهندس مدني ماجستير طرق

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مدني ماجستير في الطرق للعمل بمكتب استشارات هندسية عدة.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

4,000 Riyal

24/7/2023
Ad Photo: مهندس تخصص تسويق - in Cairo Egypt

مهندس تخصص تسويق

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لاحدي شركات المقاولات فالسعوديه بالرياض مهندس او مهندسه متخصص في التسويق وقرايه .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

6/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس مدنى طرق بالشروط الاتيه : حاصل على بكال.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

5/7/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

United Recruitment Agency is hiring for : Sales engineer Basic Requirements: - Bachelor of Civil E.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

26/6/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

United Recruitment is hiring for one of our clients "For one of the international contracting c.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

26/6/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الشركات الهندسيه العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس ميكانيكا بالشروط الاتيه : حاصل .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

24/6/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى مصانع الصابون والكيماويات بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس كيميائى بالشروط الاتيه : السن ل.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

24/6/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس معمارى بالشروط الاتيه : حاصل على بكالريوس هندسه م.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

23/6/2023
Ad Photo: مهندس ميكانيكا - in Cairo Egypt

مهندس ميكانيكا

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا مع 1\مهندس ميكانيكا للعمل في السعوديه في شركه مقاولات لديه خبره في اعمال التكيي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

21/5/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس جيوتقني خبرة - in Cairo Egypt

مطلوب مهندس جيوتقني خبرة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس جيوتقني من 3 إلى 5 سنوات من الخبرة في المجال الجيوتقني.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

5,500 Riyal

9/5/2023
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