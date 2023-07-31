مطلوب 2 رسام معماري - رسام الكترميكانيك

(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 رسام معماري - 2 رسام الكتروميكانيك للعمل لدى مكتب استشارات هندسي تابع لشركة مقاولات كبري خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالمجال - مؤهل مناسب - العمر لا يزيد عن 40 عام - مكان العمل جدة الراتب قابل للتفاوض يحدد مع المناسبين - مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات للتواصل واتساب / 00201228813938 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل ونماذج أعمال على الواتساب
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|Telephone:
|01120210130
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|Location:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|7/8/2023
|Ad Number:
|2240135
(Job request)- in Cairo Egypt
100,000,000 Riyal
5,000 Riyal
1,000,000,000 Riyal
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4,000 Riyal
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5,500 Riyal