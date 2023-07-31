مطلوب 2 رسام معماري - رسام الكترميكانيك

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 رسام معماري - 2 رسام الكتروميكانيك للعمل لدى مكتب استشارات هندسي تابع لشركة مقاولات كبري خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالمجال - مؤهل مناسب - العمر لا يزيد عن 40 عام - مكان العمل جدة الراتب قابل للتفاوض يحدد مع المناسبين - مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات للتواصل واتساب / 00201228813938 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل ونماذج أعمال على الواتساب