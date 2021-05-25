مطلوب 2 خباز لسوبر ماركت

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 خباز خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل في سوبرماركت كبير راقي بمدينة جده خبره بي جمع انواع المخبوزات الراتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والموصلات والاقامة مكان العمل مدينة جده يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 ريال
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095109
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صورة الاعلان: مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة - في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

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مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تأمين صحي واجتماعي – 23 يو.
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القسم: 

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25/5/2021
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مطلوب شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

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25/5/2021
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مساعد شيف ثالث

(فرصة عمل)

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مساعد شيف ثالث (ستورد) ( براتب 3000ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة – ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
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3,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 - في القاهرة مصر

فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 : 5000ج وتحدد حسب الخبرة المقدمة – بنظام إقامة متكامل ) سكن – 3و.
العنوان:

القاهرة - مصر
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4,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب ويتر - في القاهرة مصر

مطلوب ويتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة - في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تأمين صحي واجتماعي – 23 ي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

24/5/2021
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صورة الاعلان: مطلوب شيفات جميع التخصصات - في القاهرة مصر

مطلوب شيفات جميع التخصصات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب شيفات جميع التخصصات ) سخن – خباز – جزار – حلواني ( العمل بشرم الشيخ والغردقة والساحل ومرسي علم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: شيف خباز للمعجنات بكافة انواعها - في القاهرة مصر

شيف خباز للمعجنات بكافة انواعها

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف خباز للمعجنات بكافة انواعها ( براتب 3000ج بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصلات واسبوع إجازة وتأمين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف ثالث (ستورد) - في القاهرة مصر

مساعد شيف ثالث (ستورد)

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مساعد شيف ثالث (ستورد) ( براتب 3000ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة – ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 - في القاهرة مصر

فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فني معدات مطابخ برواتب تبدأ من 4000 : 5000ج وتحدد حسب الخبرة المقدمة – بنظام إقامة متكامل ) سكن – 3و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب ويترللعمل - في القاهرة مصر

مطلوب ويترللعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: باص بوي للعمل بشرم والغردقة - في القاهرة مصر

باص بوي للعمل بشرم والغردقة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري الفنادق والمنتجعات السياحية ) ويتر + باص بوي ( لا يشترط الخبرة – راتب 3000ج + اإلقامة الكاملة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: شيف - في القاهرة مصر

شيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف خبار ) للمعجنات بكافة انواعيها ( براتب 3000ج بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف - في القاهرة مصر

شيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف سخن بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 40.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف - في القاهرة مصر

شيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف مشويات بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
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