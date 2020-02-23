مطلوب 2 حداد خبرة

(فرصة عمل)
|مطلوب حداد مسلح خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات سعر المتر 50 ريال شامل كل شيئ العمل في المنطقة الجنوبية يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130 او 00201060246048 م / احمد المدير التنفيذي للشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين اول شارع الهرم الجيزة- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054833
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