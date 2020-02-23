مطلوب 2 حداد خبرة

مطلوب حداد مسلح خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بمجال المقولات للعمل لدي مؤسسة مقولات سعر المتر 50 ريال شامل كل شيئ العمل في المنطقة الجنوبية يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130 او 00201060246048 م / احمد المدير التنفيذي للشركة