مطلوب 10 موظفي خدمة عملاء

نحتاج 10 موظفي خدمة عملاء شروط التقديم : - القدرة على التواصل. - الجنس : ذكور و إناث - الدراسة : القدرة على القراءة و الكتابة - السن : من 18 إلى ما فوق. - الراتب على حسب الشخص لتقديم و المزيد من المعلومات :