مطلوب 10 موظفي خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|نحتاج 10 موظفي خدمة عملاء شروط التقديم : - القدرة على التواصل. - الجنس : ذكور و إناث - الدراسة : القدرة على القراءة و الكتابة - السن : من 18 إلى ما فوق. - الراتب على حسب الشخص لتقديم و المزيد من المعلومات :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aboaabas
|التليفون:
|96518444
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|العنوان:
|- kwait
مدينة الكويت - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082763
20 دينار
100 ريال
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200 دينار
12 دينار
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