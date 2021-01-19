مطلوب 10 موظفي خدمة عملاء

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الكويت (مدينة الكويت) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نحتاج 10 موظفي خدمة عملاء شروط التقديم : - القدرة على التواصل. - الجنس : ذكور و إناث - الدراسة : القدرة على القراءة و الكتابة - السن : من 18 إلى ما فوق. - الراتب على حسب الشخص لتقديم و المزيد من المعلومات :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aboaabas
التليفون: 96518444

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العنوان: - kwait
مدينة الكويت -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/2/2021
رقم الإعلان: 2082763
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السعر
تاريخ الإعلان
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(للبيع)

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(طلب عمل)

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7/11/2020
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