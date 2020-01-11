مطلوب 10 مهندس معماري وا 10 مهندس مدني وا 10 مراقب معماري

مطلوب 10مهندس مدني وا 10مهندس معماري وا 10 مراقب عام خبرة من 4 الي 10 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل الحكومي للعمل لدي مؤسسة مقولات بمدينة نجران وا بيشة وا جيزان الرواتب تحدد حسب الخبرة والمهرات مع توفير السكن والتامين والطبي والموصلات والاقامة مسمى التاشيرات مهندسين مدني وا معماري وا مراقب عام يوجد مقابلة بي بمقر الشركة يوم السبت الموافق 18\1\2020 للتواصل مع شركة طويق لالحاق العماله بالخارج ترخيص 610 واتساب 00201120210130 او 002101060246048