مطلوب 10 مهندس معماري وا 10 مهندس مدني وا 10 مراقب معماري

(فرصة عمل)
|مطلوب 10مهندس مدني وا 10مهندس معماري وا 10 مراقب عام خبرة من 4 الي 10 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل الحكومي للعمل لدي مؤسسة مقولات بمدينة نجران وا بيشة وا جيزان الرواتب تحدد حسب الخبرة والمهرات مع توفير السكن والتامين والطبي والموصلات والاقامة مسمى التاشيرات مهندسين مدني وا معماري وا مراقب عام يوجد مقابلة بي بمقر الشركة يوم السبت الموافق 18\1\2020 للتواصل مع شركة طويق لالحاق العماله بالخارج ترخيص 610 واتساب 00201120210130 او 002101060246048
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049323
2,500 ريال
2,000 ريال
5,000 ريال
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2,000 ريال
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3,000 ريال
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