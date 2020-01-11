مطلوب 10 مهندس معماري وا 10 مهندس مدني وا 10 مراقب معماري

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تفاصيل الإعلان
مطلوب 10مهندس مدني وا 10مهندس معماري وا 10 مراقب عام خبرة من 4 الي 10 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل الحكومي للعمل لدي مؤسسة مقولات بمدينة نجران وا بيشة وا جيزان الرواتب تحدد حسب الخبرة والمهرات مع توفير السكن والتامين والطبي والموصلات والاقامة مسمى التاشيرات مهندسين مدني وا معماري وا مراقب عام يوجد مقابلة بي بمقر الشركة يوم السبت الموافق 18\1\2020 للتواصل مع شركة طويق لالحاق العماله بالخارج ترخيص 610 واتساب 00201120210130 او 002101060246048
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049323
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(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فننين مراقبة كاميرات خبرة في المجال للعمل بالسعودية التواصل واتس او اتصال 01003102730.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لشركة اجهزة منزليه كبرى والكترونيات - في القاهرة مصر

مطلوب لشركة اجهزة منزليه كبرى والكترونيات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* فنيين صيانة الكترونيات ( كمبيوتر + لاب توب + موبايلات ) للعمل براتب على حسب الخبرة يبدأ من 3000 ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال - في القاهرة مصر

مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لشركة الونتال كبرى مطلوب فنيين تركيب وتصنيع المونتال بخبرة وومساعدين مرتب 3500 فيما فوق الى 4500ح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/12/2019
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