مطلوب 10 مهندس معماري وا 10 مهندس مدني خبرة

مطلوب 10مهندس مدني وا 10 مهندس معماري خبرة من 2 الي 10 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل الحكومي للعمل لدي مؤسسة مقولات بمدينة نجران وا بيشة وا جيزان الرواتب تحدد حسب الخبرة والمهرات مع توفير السكن والتامين والطبي والموصلات والاقامة مسمى التاشيرات مهندسين مدني وا معماري عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العماله بالخارج ترخيص 610 واتساب 00201120210130 او 002101060246048 الرجاء عدم التواصل لمن لا تنطبق علية الشروط