مطلوب 10 مهندس معماري وا 10 مهندس مدني خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب 10مهندس مدني وا 10 مهندس معماري خبرة من 2 الي 10 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل الحكومي للعمل لدي مؤسسة مقولات بمدينة نجران وا بيشة وا جيزان الرواتب تحدد حسب الخبرة والمهرات مع توفير السكن والتامين والطبي والموصلات والاقامة مسمى التاشيرات مهندسين مدني وا معماري عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العماله بالخارج ترخيص 610 واتساب 00201120210130 او 002101060246048 الرجاء عدم التواصل لمن لا تنطبق علية الشروط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 00201120210130 او 00201060246048

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048530
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب 10 مراقب معماري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مراقب معماري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10مراقب معماري خبرة من 2 الي 10 سنوات في شغل المؤسسات والشركات الكبرة والشغل الحكومي للعمل لدي.
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11/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مهندس زراعي - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مهندس زراعي

(فرصة عمل)

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11/1/2020
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عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين ميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا .
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11/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم - في القاهرة مصر

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(فرصة عمل)

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القسم: 

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8/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مبيعات وتسويق - في القاهرة مصر

مطلوب مهندس مبيعات وتسويق

(فرصة عمل)

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مطلوب مهندس مبيعات وا تسويق شهادة في الهندسة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المنتجات والخدمات الصناع.
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8/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب 10 مراقب معماري - في القاهرة مصر

مطلوب 10 مراقب معماري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 10مراقب معماري شرط الخبرة في الانشاءات والتشطيبات واجادة القيادة السيارة شرط اساسي يتحمل ضغط .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

28/12/2019
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1-مهندسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

25/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين اتصالات شبكات وسنترالات لاسلكي وارضي المقابلة غدا مع السعودي - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين اتصالات شبكات وسنترالات لاسلكي وارضي المقابلة غدا مع السعودي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للسفر للسعودية مهندسين اتصالات خبرة تخصص(( شبكات تليفون و سنترالات شبكات لاسلكية و ارضية وكابل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مهندسسين معماري ومهندسين مدني بمرتبات مجزية وتوفير اقامة وسكن وانتقالات للتواصل ارسال السيرة الذاتية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب 5 مراقب معماري - في القاهرة مصر

مطلوب 5 مراقب معماري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 5 مراقب معماري خبرة في الانشاءات والتشطيبات فتره لا تقل عن س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

15/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مهندسين كهرباء ومهندسين امن وسلامة بمرتبات مجزية وتوفير اقامة وسكن وانتقالات للتواصل /ارسال السيرة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ديكورات وا فنون جميلة للعمل في المملكة العربية السعودية - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين ديكورات وا فنون جميلة للعمل في المملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين ديكورات وفنون جميلة كل التخصوصات للعمل بمصنع اثاث وديكوات راقية في المملكة العربية الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 ريال

12/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين زراعيين - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين زراعيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة وعمال زراعة ودواجن الشغل فى الدواجن والمكافحة والانتاج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين زراعيين - في القاهرة مصر

مطلوب مهندسين زراعيين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل مهندسين زراعيين لايشترط الخبرة وعمال زراعة ودواجن الشغل فى الدواجن والمكافحة والانتاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1-مهندسين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/12/2019
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