مطلوب 10 مهندس زراعي

مطلوب 10مهندس زراعي خبرة من 2 الي 10 سنوات في شغل المحاصيل الزراعية وا ادرة المزارع العامة وا الحصلات الذراعية للعمل لدي مجموعة مزارع كبري بالمملكة العربية السعودية 3500 ريال مع توفير السكن والتامين والطبي والموصلات والاقامة مسمى التاشيرات مهندسين زراعي للتواصل مع شركة طويق لالحاق العماله بالخارج ترخيص 610 واتساب 00201120210130 او 00201060246048 الرجاء عدم التواصل لمن لا تنطبق علية الشروط