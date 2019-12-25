مطلوب 10 مراقب معماري

مطلوب 10مراقب معماري شرط الخبرة في الانشاءات والتشطيبات واجادة القيادة السيارة شرط اساسي يتحمل ضغط العمل مسمي التاشيرة عامل راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مؤسسة مقاولات في نجران للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 واتساب \00201120210130 او 00201060246048