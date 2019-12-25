مطلوب 10 مراقب معماري

(فرصة عمل)
|مطلوب 10مراقب معماري شرط الخبرة في الانشاءات والتشطيبات واجادة القيادة السيارة شرط اساسي يتحمل ضغط العمل مسمي التاشيرة عامل راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مؤسسة مقاولات في نجران للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 610 واتساب \00201120210130 او 00201060246048
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
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|العنوان:
|105 برج الروضه مسجد نصر الدين اول الهرم- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046798
1 ريال
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