مطلوب 10 مبيض محارة عام بجواز عامل

مطلوب 10 مبيض محارة خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في المنطقة الجنوبية شرط الخبرة وان يكون سبق له العمل في شركات كبري وشغل حكومي و يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج وتساب / 01120210130 او 01060246048 م/ احمد