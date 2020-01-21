مطلوب 10 كهربائي عام

مطلوب 10 كهربائي خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بنفس المجال المذكور في شغل الموسسات والشركات الكبرة فما فوق راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة نجران يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130