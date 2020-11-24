مطلوب 10 فني تبريد وتكيف

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 10 فني تبريد وتكيف خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولات كبري بالمنطقة الجنوبية راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة ابها يجيد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لألحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/أحمد المدير التنفيذي للشركة موبيل وتساب : 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com