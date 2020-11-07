مطلوب 10 فني تبريد وتكيف عام بجواز عامل

(فرصة عمل)
|مطلوب 10 فني تبريد وتكيف خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولات راتب 2500 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات العمل في المنطقة الجنوبية شرط الخبرة وان يكون سبق له العمل في شركات كبري وشغل حكومي و يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج وتساب / 01120210130 او 01060246048 م/ احمد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|01120210130
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071471
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