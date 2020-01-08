مطلوب 10 عامل زراعي خبرة لا تقل عن 3 سنوات في زراعة المحاصيل والعناية باشجار الفاكهه مزراع كبري بي القصيم الرواتب 1600 ريال مع توفير السكن والتامين والطبي والموصلات والاقامة مسمى التاشيرات عامل زراعي للتواصل مع شركة طويق لالحاق العماله بالخارج ترخيص 610 واتساب 00201120210130 او 002101060246048 الرجاء عدم التواصل لمن لا تنطبق علية الشروط