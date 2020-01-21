مطلوب 10 سباك عام

(طلب عمل)
|مطلوب 10 سباك خبرة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة بنفس المجال المذكور في شغل الموسسات والشركات الكبرة فما فوق راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة العمل في مدينة نجران يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب /00201120210130
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
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|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين اول شارع الهرم الجيزة- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049824
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2,500 ريال
2,000 ريال
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2,000 ريال
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