مطلوب ويتـر لمجموعة مطاعم بحائل ف السعودية

مطلوب لمجموعة مطاعم بمدينة حائل ف السعودية ويتـر أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس سنوات أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515