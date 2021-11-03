مطلوب ويتـر لمجموعة مطاعم بحائل ف السعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجموعة مطاعم بمدينة حائل ف السعودية ويتـر أن يكون لديه خبره لاتقل عن خمس سنوات أن يكون حسـن المظهر أن يكون حسن التعامل مع العملاء ألا يزيد السن عن 35 سـنة Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 المهندسين- 01066717777
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110040
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