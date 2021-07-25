(فرصة عمل)
|مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + حوافز شهرية – زياده 2 في الراتب + اقامة كاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( + تأمين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 ايام إجازة الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100565
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
3,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
اتصل
3,500 جنيه
اتصل
3,000 جنيه
اتصل