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تفاصيل الإعلان
مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + حوافز شهرية – زياده 2 في الراتب + اقامة كاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( + تأمين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 ايام إجازة الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/7/2021
رقم الإعلان: 2100565
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