مطلوب ويتر بنات للسعودية

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Ad Photo: مطلوب ويتر بنات للسعودية - in Giza Egypt

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مطلوب فورا للسعودية ويتر( بنات فقط) مطلوب للعمل فى الرياض بنات ويتر خبرة سابقة فى الكفيهات والمطاعم 1- 2- السن لايزيد عن 30 عام 3- بدون حجاب شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين يرجى ارسال السيرة الذاتية و الشهادات على البريد الالكترونى أو واتس اب 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الاهرام
Telephone: 01551254797

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: شارع الشاذلى- القاهرة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 22/10/2023
Ad Number: 2246850
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Ad Photo: مطلوب طباخة - in Giza Egypt

مطلوب طباخة

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#مطلوب فورا للسعودية طباخة مطلوب طباخة ماهرة فى اعداد كافة انواع الطعام لديها خبرة فى تقديم الطعام .
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10/9/2023
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لكبرى المخابز ( المخبوزات الفرنسية )

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لكبرى المخابز ( المخبوزات الفرنسية ) بالرياض – السعودية تطلب : مدير تشغيل بالشروط الاتية : السن لا.
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24/8/2023
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24/8/2023
Ad Photo: لكبرى شركات المطاعم و الفنادق بالسعودية - in Giza Egypt

لكبرى شركات المطاعم و الفنادق بالسعودية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

لكبرى شركات المطاعم و الفنادق بالسعودية تطلب : مسوق الكترونى بالشروط الاتية : السن لا يزيد عن 3.
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21/8/2023
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