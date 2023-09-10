مطلوب ويتر بنات للسعودية

(Job Opportunity)
|مطلوب فورا للسعودية ويتر( بنات فقط) مطلوب للعمل فى الرياض بنات ويتر خبرة سابقة فى الكفيهات والمطاعم 1- 2- السن لايزيد عن 30 عام 3- بدون حجاب شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين يرجى ارسال السيرة الذاتية و الشهادات على البريد الالكترونى أو واتس اب 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة الاهرام
|Telephone:
|01551254797
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|Location:
|شارع الشاذلى- القاهرة
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246850
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