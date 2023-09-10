مطلوب ويتر بنات للسعودية

مطلوب فورا للسعودية ويتر( بنات فقط) مطلوب للعمل فى الرياض بنات ويتر خبرة سابقة فى الكفيهات والمطاعم 1- 2- السن لايزيد عن 30 عام 3- بدون حجاب شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين يرجى ارسال السيرة الذاتية و الشهادات على البريد الالكترونى أو واتس اب 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com