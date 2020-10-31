مطلوب ويتر بشرم الشيخ والغردقة ب 3000ج مع سكن و3 وجبات وانتقالات فري

مطلوب ويتربشرم الشيخ والغردقة والعين السخنه - السن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – 23 يوم عمل و 7 اجازة – عقد عمل سنوي ثابت براتب 3000ج – تبس عالي + حوافز شهرية + زياده سنويه 12% – تأمين صحي واجتماعي – توفير الاقامة الكاملة ( سكن – 3 وجبات – انتقالات ) – 23 يوم عمل و 7 ايام إجازة التواصل واتس للتعيين الفوري مع أ حسام 01022785176