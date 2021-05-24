مطلوب ويترللعمل

مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + حوافز شهرية – زياده مرتين في الراتب + اقامة كاملة ) سكن – 3وجبات – الانتقالات ( + تأمين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 ايام إجازة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism