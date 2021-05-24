مطلوب ويترللعمل

(فرصة عمل)
|مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + حوافز شهرية – زياده مرتين في الراتب + اقامة كاملة ) سكن – 3وجبات – الانتقالات ( + تأمين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 ايام إجازة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094883
3,500 جنيه
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3,000 جنيه
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