مطلوب وكلاء وموزعين في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط

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تفاصيل الإعلان
مطلووووب وكلاء وموزعين في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط نحن متخصصين في توريد وبيع التوابل والبهارات والمكسرات والقهوه ذات جوده عاليه وسعر ممتاز جدا يساعدك على فتح أسواق وتقدر تدخل منافسه وانت مرتاخ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصنع الرؤى المتحدة للصناعات الغذائية
التليفون: 00966550250233

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المدينه الصناعيه الثالثه- جده
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/8/2020
رقم الإعلان: 2065607
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معلم مدرس خصوصى

معلم مدرس خصوصى

(طلب عمل)

معلم متابعة وتأسيس رياضيات و انجليزي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة مدينة أبها خبرة كبيرة بالمملكة.
العنوان:

عسير - السعودية

اتصل

20/8/2020
صورة الاعلان: راقب منزلك او شركتك من خلال انتركم لاسلكي

راقب منزلك او شركتك من خلال انتركم لاسلكي

(للبيع)

انتركم لاسلكى شاشة متنقلة تعمل باللمس إمكانية تسجيل المكالمات مع الزائر رؤية ليلية واضحة في الظلام .
القسم: 

1 ريال

19/8/2020
صورة الاعلان: فرصه لاصحاب السوبر ماركت والمطاعم

فرصه لاصحاب السوبر ماركت والمطاعم

(للبيع)

مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات .
القسم: 

1 ريال

19/8/2020
صورة الاعلان: » MA-100 بصمه حضور وانصراف

» MA-100 بصمه حضور وانصراف

(للبيع)

مقدم الي مختلف الشركات والجهات والمؤسسات مميزات الجهاز *إعداد ورديات الحضور والإنصراف مع امكانية .

1 ريال

18/8/2020
صورة الاعلان: خاص للهايبر ماركت والمحلات التجاريه

خاص للهايبر ماركت والمحلات التجاريه

(للبيع)

العرض مقدم للمطاعم والكوفي شوب ومحلات البقاله والمؤسسات التجاريه مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس .

1 ريال

18/8/2020
صورة الاعلان: نقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع باحترافية . كما نقوم بصيا

نقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع باحترافية . كما نقوم بصيا

(للاستثمار)

نقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشاريع الصناعية والخدمية والتعليمية والطبية وغيرها باحترا.

5,000 ريال

18/8/2020
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صورة الاعلان: اجهزة كاشير للمطاعم والكوفي شوب والهايبر ماركت

اجهزة كاشير للمطاعم والكوفي شوب والهايبر ماركت

(للبيع)

مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات.

1 ريال

17/8/2020
صورة الاعلان: zkF18 اكسس كنترول

zkF18 اكسس كنترول

(للبيع)

مميزات عامه للقفل الالكتروني ✔ الأقفال تعمل ب(الرقم السري / الكارت الممغنط / البصمة) ✔.

1 ريال

17/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب عامل افطار ومعجنات وبيتزا

مطلوب عامل افطار ومعجنات وبيتزا

(فرصة عمل)

مطلوب عامل خبرة بالمعجنات والبيتزا والافطار للعمل في فندق.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

اتصل

17/8/2020
صورة الاعلان: اجهزه كاشير ونقاط بيع بسعر مميز

اجهزه كاشير ونقاط بيع بسعر مميز

(للبيع)

مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات.

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: انتركم لاسلكى للمنازل والشركات

انتركم لاسلكى للمنازل والشركات

(للبيع)

جهاز انتركم لاسلكى شاشة متنقلة تعمل باللمس متوفر بمقاسات مختلفة بدقة تصل ل30ميجا بكسل إمكانية تسجيل.
القسم: 

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: حمل تطبيق أسعار صرف العملات

حمل تطبيق أسعار صرف العملات

(للبيع)

حمل تطبيق أسعار صرف العملات لتحميل التطبيق مباشرتا من متجر جوجل بلاي مجانا .
العنوان:

إربد - السعودية

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض منهج أهلي و حكومي و انترناشونال

معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض منهج أهلي و حكومي و انترناشونال

(فرصة عمل)

معلمة تأسيس ومتابعة بالرياض متخصصة في تدريس طالبات الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة جميع المراحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

15/8/2020
صورة الاعلان: دورة استراتيجيات النجاح وبناء الشخصية الواثقة

دورة استراتيجيات النجاح وبناء الشخصية الواثقة

(للبيع)

دورة استراتيجيات النجاح وبناء الشخصية الواثقة ذاتك بصمة المدرب عبد الله الزهري مقدمة من مركز ازاد.
العنوان:

الرياض - السعودية

99 ريال

13/8/2020
صورة الاعلان: موظفة دعم فني سعودية

موظفة دعم فني سعودية

(طلب عمل)

المهام الوظيفية: 1- تحديث وتطوير الأنظمة المستخدمة حسب نظام الشركة. 2- تقديم الدعم الفني للأجهزة الح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/8/2020
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