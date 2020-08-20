مطلوب وكلاء وموزعين في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط

(مطلوب)
|مطلووووب وكلاء وموزعين في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط نحن متخصصين في توريد وبيع التوابل والبهارات والمكسرات والقهوه ذات جوده عاليه وسعر ممتاز جدا يساعدك على فتح أسواق وتقدر تدخل منافسه وانت مرتاخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصنع الرؤى المتحدة للصناعات الغذائية
|التليفون:
|00966550250233
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|العنوان:
|المدينه الصناعيه الثالثه- جده
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065607
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
5,000 ريال
1 ريال
1 ريال
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100 ريال
99 ريال
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