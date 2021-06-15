مطلوب وكلاء لمصنع مستحضرات تجميل

(للبيع)
|منتجات روبى روز العالمية شركه نايا كوزمتكس لمستحضرات التجميل مطلوب وكلاء للمصنع فى جميع الدول العربية والإفريقية يتم اصدار شهادة منشأ معتمدة من الغرفة التجارية تعفى المنتجات من الجمارك للتواصل واتس اب - تليفون : 00201204822248
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة نايا كوزمتكس
|التليفون:
|00201204822248
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|6 اكتوبر- القاهرة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097035
4,000 جنيه
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
30,000 جنيه
30,000 جنيه
اتصل
45,000 جنيه
30,000 جنيه
50,000 جنيه
13,000 جنيه
80,000 جنيه
اتصل
37,000 جنيه