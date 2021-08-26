مطلوب وكلاء لمستحضرات تجميل فرنسية

(للشراء (مطلوب))
|جين كرينو باريس هي ومنتجات أخرى تجدونها على موقعنا في الأنترتت. إن اكبر رأس مال لشركتنا هو اهتمامها الكبير بالجودة وان تكون ماركة معروفة، ولقد سرع هذا المبدأ في تحولها إلى ماركة، وماركة مفضلة في السوق.ويتم توزيع منتجاتنا تحت علاماتنا التجاريه الخاصة و المسجلة عالميا والآن نحن نبحث عن وكلاء حصريين لنا في البلدان التي ليس لنا فها وكيل حصري وسنكون سعداء جدا بالتعامل معكم website : www.jeancareno.com رقم الفايبر و الواتساب Mobil: 0048797374868
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|khemissat walid
|التليفون:
|0048797374868
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Wielkie Lniska 28. 86 - 300 Grudziadz poland- Grudziadz
Kujawsko-Pomorskie - بولندا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103472
لا توجد إعلانات تحت هذا القسم، بإمكانك تصفح آخر الإعلانات المضافة حديثاً أو الذهاب إلى الصفحة الرئيسية