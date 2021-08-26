مطلوب وكلاء لمستحضرات تجميل فرنسية

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بولندا (Kujawsko-Pomorskie) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جين كرينو باريس هي ومنتجات أخرى تجدونها على موقعنا في الأنترتت. إن اكبر رأس مال لشركتنا هو اهتمامها الكبير بالجودة وان تكون ماركة معروفة، ولقد سرع هذا المبدأ في تحولها إلى ماركة، وماركة مفضلة في السوق.ويتم توزيع منتجاتنا تحت علاماتنا التجاريه الخاصة و المسجلة عالميا والآن نحن نبحث عن وكلاء حصريين لنا في البلدان التي ليس لنا فها وكيل حصري وسنكون سعداء جدا بالتعامل معكم website : www.jeancareno.com رقم الفايبر و الواتساب Mobil: 0048797374868
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: khemissat walid
التليفون: 0048797374868

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Wielkie Lniska 28. 86 - 300 Grudziadz poland- Grudziadz
Kujawsko-Pomorskie -

بولندا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103472
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