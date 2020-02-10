مطلوب وكلاء لمستحضرات تجميل فرنسية

(للشراء (مطلوب))

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بولندا (Kujawsko-Pomorskie) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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صورة الاعلان: مطلوب وكلاء لمستحضرات تجميل فرنسية - في Kujawsko-Pomorskie بولندا

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جين كرينو باريس هي شركه عالمية رائده بأنتاج كل انواع مستحضرات التجميل و العطور و الميكاب و ملابس الداخلية للنساء ومنتجات أخرى تجدونها على موقعنا في الأنترتت. إن اكبر رأس مال لشركتنا هو اهتمامها الكبير بالجودة وان تكون ماركة معروفة، ولقد سرع هذا المبدأ في تحولها إلى ماركة، وماركة مفضلة في السوق.ويتم توزيع منتجاتنا في أكثر من 20 دوله تحت علاماتنا التجاريه الخاصة و المسجلة عالميا والآن نحن نبحث عن وكلاء حصريين لنا في البلدان التي ليس لنا فها وكيل حصري وسنكون سعداء جدا بالتعامل معكم www
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: walid khemissat
التليفون: 0048797374868

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: wielkie lniska,86-300- grudziadz
Kujawsko-Pomorskie -

بولندا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058830
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صورة الاعلان: مطلوب وكلاء لمستحضرات تجميل فرنسية - في Kujawsko-Pomorskie بولندا

مطلوب وكلاء لمستحضرات تجميل فرنسية

(للشراء (مطلوب))

- في Kujawsko-Pomorskie بولندا

جين كرينو باريس هي شركه عالمية رائده بأنتاج كل انواع مستحضرات التجميل و العطور و الميكاب و ملابس الد.

اتصل

10/2/2020
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