مطلوب وكلاء فى منطقة الخليج لمحطات تحليية مياه بحر وتوليد كهرباء وغاز

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تفاصيل الإعلان
مطلوب وكلاء لمحطات تحليه مياه بحر وتوليد كهرباء وغاز تعمل بدون استخدام اى وقود او كهرباء او اى مصادر خارجيه لمصادر الطاقه المتجدده ( المنتج حائز على براءه اختراع ) وهى امنه ولا تسبب اى تلوث بيئى , تعتمد تلك المحطات على محركات ومولدات كهرباء ذاتيه الحركة والتشغيل تعمل بدون مصادر خارجيه للوقود او الكهرباء او ايا من مصادر الطاقه المتجدده , يمكن تسويقها كمنتج مستقل وجارى انتاج وتصنيع سيارات ذاتيه التشغيل تعمل بدون اى مصادر خارجيه للوقود او الكهرباء يمكن التواصل عبر الواتس على الرقم المعلن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابو الفتوح نعمة الله
التليفون: 00201550797145

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العنوان: سموحه الاسكندريه جمهورية مصر العربيه- سموحه - الاسكندريه - مصر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/8/2021
رقم الإعلان: 2102471
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(فرصة عمل)

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل

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(فرصة عمل)

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية

مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين (مدني تصميم ) - (معماري تصميم) للعمل بالسعودية بمكتب استشارات هندسية بمنطقة عسير برات.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب ساقين شاحنات *

مطلوب ساقين شاحنات *

(فرصة عمل)

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب سائقين شاحنات رخصة أولى خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 ريال

15/8/2021
صورة الاعلان: لسه بتفكر و محتار شقتك هتكون فين؟؟

لسه بتفكر و محتار شقتك هتكون فين؟؟

(للبيع)

لسه بتفكر و محتار شقتك هتكون فين؟؟🤔 دلوقتي فرصتك جاتلك من شركة أر إى عقار بأفضل الفرص العقار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: للبيع بالاسكندريه معرض دورين اجمالي المساحه400 م بوسعيدمباشرالبيع من المالك

للبيع بالاسكندريه معرض دورين اجمالي المساحه400 م بوسعيدمباشرالبيع من المالك

(للبيع)

فرصه استثمارية متميزه جدا امتلك اكبر وارقي معرض بشارع بورسعيد باكثرموقع متميز وحيوي جدا مكون من دوري.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,200,000 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: للايجار مقر اداري بشارع فؤاد 350متر

للايجار مقر اداري بشارع فؤاد 350متر

(للإيجار)

فرصه - مقر اداري 350م بشارع فؤاد - اسكندرية الدور الثالث عدد 2 اسانير بالعماره امن 24ساعه العماره با.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

15,000 جنيه

14/8/2021
صورة الاعلان: شقة تصلح لجميع الاغراض سكنى او تجارى تشطيب سوبر لوكس 475م

شقة تصلح لجميع الاغراض سكنى او تجارى تشطيب سوبر لوكس 475م

(للبيع)

شفة تصلع لجميع الاغراض تشطيب سوبر لوكس 4 غرف نوم و 6 حمامات و 6 قطع ريسيبشن و سلم داخلى يربط بين الد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000,000 جنيه

14/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيبة جلدية لمجمع طبى بالسعودية

مطلوب طبيبة جلدية لمجمع طبى بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متخصص بالجلدية والتجميل بالمملكه العربيه بالسعوديه : طبيبة جلدية ليزر وتجميل ( نائب .
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

14/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية

مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين (مدني تصميم )و(معماري تصميم) للعمل بالسعودية بمكتب استشارات هندسية بمنطقة عسير براتب .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ميكانيكا تصميم

مطلوب مهندسين ميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين ميكانيكا تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسية بالمملكه العربية السعودية بمدينه عسير خبر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين كهرباء تصميم

مطلوب مهندسين كهرباء تصميم

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين كهرباء تصميم للعمل بمكتب استشارات هندسية بالمملكه العربية السعودية بمدينه عسير خبرة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب ميكانيكي ديزل

مطلوب ميكانيكي ديزل

(فرصة عمل)

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب ميكانيكى ديزل ومعدات ثقيلة خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 ريال

14/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب ساقين شاحنات

مطلوب ساقين شاحنات

(فرصة عمل)

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب سائقين شاحنات رخصة أولى خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 ريال

14/8/2021
صورة الاعلان: ايجار باص مرسيدس 33

ايجار باص مرسيدس 33

(للإيجار)

يجار باص مرسيدس 33 \ 01014555680 ايجار باص مرسيدس 33 | لشركة تورست السياحية تأجير مرسيدس 33 الشكل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2021
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