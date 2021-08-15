مطلوب وكلاء فى منطقة الخليج لمحطات تحليية مياه بحر وتوليد كهرباء وغاز

(فرص)
|مطلوب وكلاء لمحطات تحليه مياه بحر وتوليد كهرباء وغاز تعمل بدون استخدام اى وقود او كهرباء او اى مصادر خارجيه لمصادر الطاقه المتجدده ( المنتج حائز على براءه اختراع ) وهى امنه ولا تسبب اى تلوث بيئى , تعتمد تلك المحطات على محركات ومولدات كهرباء ذاتيه الحركة والتشغيل تعمل بدون مصادر خارجيه للوقود او الكهرباء او ايا من مصادر الطاقه المتجدده , يمكن تسويقها كمنتج مستقل وجارى انتاج وتصنيع سيارات ذاتيه التشغيل تعمل بدون اى مصادر خارجيه للوقود او الكهرباء يمكن التواصل عبر الواتس على الرقم المعلن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابو الفتوح نعمة الله
|التليفون:
|00201550797145
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|العنوان:
|سموحه الاسكندريه جمهورية مصر العربيه- سموحه - الاسكندريه - مصر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102471
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