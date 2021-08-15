مطلوب وكلاء فى منطقة الخليج لمحطات تحليية مياه بحر وتوليد كهرباء وغاز

مطلوب وكلاء لمحطات تحليه مياه بحر وتوليد كهرباء وغاز تعمل بدون استخدام اى وقود او كهرباء او اى مصادر خارجيه لمصادر الطاقه المتجدده ( المنتج حائز على براءه اختراع ) وهى امنه ولا تسبب اى تلوث بيئى , تعتمد تلك المحطات على محركات ومولدات كهرباء ذاتيه الحركة والتشغيل تعمل بدون مصادر خارجيه للوقود او الكهرباء او ايا من مصادر الطاقه المتجدده , يمكن تسويقها كمنتج مستقل وجارى انتاج وتصنيع سيارات ذاتيه التشغيل تعمل بدون اى مصادر خارجيه للوقود او الكهرباء يمكن التواصل عبر الواتس على الرقم المعلن