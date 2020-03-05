مطلوب وسطاء بنوك ومسوقين

(فرصة عمل)
|#فرصه_عمل_للمؤهلات_العليا محافظات (القليوبيه - المنوفيه - القاهره ) 1- وسطاء بنوك - مدير مبيعات - مسئول تسويق وعلاقات عامه #بالشروط الآتية:- 1- مؤهلات عليا 2- امتلاك مهارات اللباقة والتفاوض 3- الالتزام وحسن المظهر #الامتيازات الاتيه للموظفين :- 1- تعاقد الشركه مع موظفيها 2- عقد وظيفي #ثابت خاضع لقانون العمل 3- التسجيل بهيئة #الرقابة المالية 4- تدريب مدفوع الأجر 5- تأمينات إجتماعية [ معاش التقاعد ] 6- تأمين صحي وطبي شامل 7- أجازة يومي الجمعه والسبت + العطلات الرسمي sama44794@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عايش ناجح
|التليفون:
|01125434396
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|العنوان:
|- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056743
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