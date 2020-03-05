مطلوب وسطاء بنوك ومسوقين

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تفاصيل الإعلان
#فرصه_عمل_للمؤهلات_العليا محافظات (القليوبيه - المنوفيه - القاهره ) 1- وسطاء بنوك - مدير مبيعات - مسئول تسويق وعلاقات عامه #بالشروط الآتية:- 1- مؤهلات عليا 2- امتلاك مهارات اللباقة والتفاوض 3- الالتزام وحسن المظهر #الامتيازات الاتيه للموظفين :- 1- تعاقد الشركه مع موظفيها 2- عقد وظيفي #ثابت خاضع لقانون العمل 3- التسجيل بهيئة #الرقابة المالية 4- تدريب مدفوع الأجر 5- تأمينات إجتماعية [ معاش التقاعد ] 6- تأمين صحي وطبي شامل 7- أجازة يومي الجمعه والسبت + العطلات الرسمي sama44794@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عايش ناجح
التليفون: 01125434396

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العنوان: - القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/3/2020
رقم الإعلان: 2056743
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24/1/2020
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