مطلوب نقل كفالة مهندس كهرباء ومشغل بامب وعامل وسائق خلاطة

(فرصة عمل)
|للعمل بمصنع خرسانة جاهزة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية مهندس كهرباء / مشغل بامب سائق خلاطة / عامل التخصصات المطلوبة نقل كفالة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076216
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