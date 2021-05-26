مطلوب نقاش صيانات راتب 3500ج

نقاش صيانات راتب 3500ج ( بشرم الشيخ والغردقة + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة – السن من 18 : 40 + سكن و 3 وجبات ومواصلات ) العمل 23 يوم و 7 أيام إجازة ( – مؤهل ابتدائي او محو امية علي الاقل الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن