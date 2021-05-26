مطلوب نقاش صيانات راتب 3500ج

(فرصة عمل)
|نقاش صيانات راتب 3500ج ( بشرم الشيخ والغردقة + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة – السن من 18 : 40 + سكن و 3 وجبات ومواصلات ) العمل 23 يوم و 7 أيام إجازة ( – مؤهل ابتدائي او محو امية علي الاقل الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095166
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