مطلوب نجار وحداد وبناء وكهربائى للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب فورا للعمل بكبرى الشركات بالرياض (نجار- حداد - بناء- كهربائى) خبرة لا تقل عن 5 سنوات والسن لا يزيد عن 40 سنة * المقابلات غدا بمقر الشركة الساعة 11 صباحا العنوان : 7 شارع القناوى متفرع من شارع فيصل - حسن محمد - ناصية كنتاكى الايميل : r4works@gmail.com للاستفسار 01008772266 يرجى الاتصال فى مواعيد العمل من الساعة 10صباحا : 5 مساءا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الرويس
|التليفون:
|01008772266
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053968
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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3,500 ريال