مطلوب نجار وحداد وبناء وكهربائى للعمل بالسعودية

مطلوب فورا للعمل بكبرى الشركات بالرياض (نجار- حداد - بناء- كهربائى) خبرة لا تقل عن 5 سنوات والسن لا يزيد عن 40 سنة * المقابلات غدا بمقر الشركة الساعة 11 صباحا العنوان : 7 شارع القناوى متفرع من شارع فيصل - حسن محمد - ناصية كنتاكى الايميل : r4works@gmail.com للاستفسار 01008772266 يرجى الاتصال فى مواعيد العمل من الساعة 10صباحا : 5 مساءا