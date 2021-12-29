مطلوب نجارين وحداديين مسلح

(فرصة عمل)
|مطلوب حدادين مسلح ونجارين مسلح وصنايعية بناء طوب خبرة للعمل بشركة مقاولات توفر الشركه رواتب مجزيه جدا -سكن-تامين-تذاكر طيران
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117447
1 جنيه
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50 جنيه
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2,500 ريال