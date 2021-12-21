مطلوب نجارين مسلح

(فرصة عمل)
|مطلوب لمؤسسة كبرى تعمل في مجال الأنشاءات والمعمارتطلب مجموعة من الحرفيين لديها * نجارين مسلح يشترط السن من 25 الي 45 سنة رواتب مجزية مميزات العمل :(سكن - اقامة - تأمين طبي )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركـةالمواهب العربية لتوظيف الكفاءات المصريه بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116738
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3,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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3,300 جنيه
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30 ريال