مطلوب نجارين مسلح

(فرصة عمل)
|مطلوب لمؤسسة كبرى بالسعودية تعمل في مجال الأنشاءات والمعمارتطلب مجموعة من الحرفيين لديها بالمملكة العربية السعودية نجارين_مسلح مسمي_التأشيره : "عامل" او "نجار مسلح" يرجي إرسال البيانات الشخصيه وفيديو تعريفي+جواز السفر ع الواتس مميزات العمل : توفر الشركه (سكن - اقامة - تأمين طبي - تذاكر طيران) عن طريق واتساب : 01113253543🤳 Arab.hire2014@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115926
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50 جنيه
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2,500 ريال