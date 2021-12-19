مطلوب نجارين مسلح

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمؤسسة كبرى بالسعودية تعمل في مجال الأنشاءات والمعمارتطلب مجموعة من الحرفيين لديها بالمملكة العربية السعودية نجارين_مسلح مسمي_التأشيره : "عامل" او "نجار مسلح" يرجي إرسال البيانات الشخصيه وفيديو تعريفي+جواز السفر ع الواتس مميزات العمل : توفر الشركه (سكن - اقامة - تأمين طبي - تذاكر طيران) عن طريق واتساب : 01113253543🤳 Arab.hire2014@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
التليفون: 01113253543

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2115926
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