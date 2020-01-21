مطلوب نجارين اكواخ وا حدادين باب وشباك حديد وزخرفة

(فرصة عمل)
|مطلوب نجارين اكواخ خشبية وا مخيمات رحلات وا حدادين باب وشباك معدني وذخرفة معلمين بكل ما تعنية الكلمة خبرة لا تقل عن 3 سنوات بنفس المجال المذكور للعمل لدي مصنع وشركة تصنيع وارحلات راتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 01120210130 او 01060246048
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|التليفون:
|00201120210130 او 00201060246048
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر مسجد نصر الدين اول شارع الهرم الجيزة- الهرم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049835
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2,500 ريال
2,000 ريال
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2,000 ريال
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