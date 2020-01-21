مطلوب نجارين اكواخ وا حدادين باب وشباك حديد وزخرفة

مطلوب نجارين اكواخ خشبية وا مخيمات رحلات وا حدادين باب وشباك معدني وذخرفة معلمين بكل ما تعنية الكلمة خبرة لا تقل عن 3 سنوات بنفس المجال المذكور للعمل لدي مصنع وشركة تصنيع وارحلات راتب يحدد حسب الخبرة مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 01120210130 او 01060246048