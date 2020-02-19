مطلوب نادلين ونادلات

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

المغرب (الغرب ـ شراردة بني حسين) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
طلب مستعجل ❗️❗️❗️❗️❗️✅✅✅✅ مطلوب نادلين ونادلات للعمل داخل مطعم له عدة فروع بدولة قطر يشترط في المترشح(ة) ان يكون من الجنسية المغربية خبرة سابقة بالعمل داخل المطاعم او الفنادق السن من 22 الى 26 كحد اقصى. اتقان لغة انجليزية 50 في المئة الراتب الشهري 2200 ريال قطري + بونس + امتيازات شهرية بالمطعم سيتوفر المترشحين على: السكن +الاكل + المواصلات +التغطية الصحية مؤمنة. عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com -صورة واضحة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212530000050

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: زنقة معمورة, القنيطرة, المغرب- القنيطرة
الغرب ـ شراردة بني حسين -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,500 درهم
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053365
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدير مطعم - في الغرب ـ شراردة بني حسين المغرب

مدير مطعم

(فرصة عمل)

- في الغرب ـ شراردة بني حسين المغرب

حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب 🆓🆓🆓🆓⬅️⬅.
القسم: 

15,000 درهم

19/2/2020
صورة الاعلان: مساعد مدير مطعم - في الغرب ـ شراردة بني حسين المغرب

مساعد مدير مطعم

(فرصة عمل)

- في الغرب ـ شراردة بني حسين المغرب

حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية * مساعد مد.
القسم: 

7,500 درهم

19/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager