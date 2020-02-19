(فرصة عمل)
|طلب مستعجل ❗️❗️❗️❗️❗️✅✅✅✅ مطلوب نادلين ونادلات للعمل داخل مطعم له عدة فروع بدولة قطر يشترط في المترشح(ة) ان يكون من الجنسية المغربية خبرة سابقة بالعمل داخل المطاعم او الفنادق السن من 22 الى 26 كحد اقصى. اتقان لغة انجليزية 50 في المئة الراتب الشهري 2200 ريال قطري + بونس + امتيازات شهرية بالمطعم سيتوفر المترشحين على: السكن +الاكل + المواصلات +التغطية الصحية مؤمنة. عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق ادناه على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com -صورة واضحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212530000050
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|العنوان:
|زنقة معمورة, القنيطرة, المغرب- القنيطرة
الغرب ـ شراردة بني حسين - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 درهم
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053365
15,000 درهم
7,500 درهم