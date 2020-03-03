مطلوب نادلين & نادلات للعمل بفندق 4 نجوم بدولة قطر يشترط في المترشح(ة) ان يكون من الجنسية المغربية خبرة سابقة بالعمل داخل المطاعم او الفنادق السن من 25 الى 32 سنة كحد اقصى. التحدث باللغة انجليزية بنسبة 30 في المئة اتقان اللغه العربية الراتب الشهري 1800 ريال قطري + بونس + امتيازات شهرية سيتوفر المترشحين على: السكن +الاكل + المواصلات +التغطية الصحية مؤمنة. عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com