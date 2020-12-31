مطلوب نادلات و كاشير للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#وظائف_شاغرة_بقطر *مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسميات التالية : #Waitress (عدد 5 إناث) #Casher (عدد 2 ذكور ) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سنة على الأقل . -إجادة اللغة الإنجليزية 20 بالمئة على الأقل *إمتيازات الوظيفة -الراتب + ( tips) * ** امتيازات الوظيفة : ** عقد عمل سنتين قابلة للتجديد ** السكن و الطعام و مواصلات متوفر . ** التأمين الصحي متوفر *•على من تجد أو يجد نفسه مؤهل أو مؤهلة و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية +جواز السفر + دبلوم أو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

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العنوان: الدوحة- الدوحة
الدوحة -

قطر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/2/2021
رقم الإعلان: 2084789
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صورة الاعلان: شقق مفروش للايجار بمنطقة اللؤلؤ

شقق مفروش للايجار بمنطقة اللؤلؤ

(للإيجار)

مفروشة فرش جديدة شرفة كبيرة بأطلاله بحرية كامله داخل الصالة التفاصـيل : - غرفتين ماستر رئيسية مطلة.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

14,000 ريال

31/12/2020
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