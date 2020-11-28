مطلوب ميكانيكي معدات نقل ثقيل للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب كهربائي معدات نقل ثقيل للعمل بورش معدات شركة مقاولات تصنيف اول بالسعودية : ** يفضل الحاصلين على مؤهلات فنية مناسبة ** حاصل على شهادات خبرة او لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في ورش التصنيع او ورش النقل الثقيل بالشركات ** السن حتى 48 سنة الشركة توفر : الاقامة - السكن - الانتقالات - التأمين الطبي - جميع المصروفات الحكومية - تذاكر السفر اول مرة و السنوية - اجازات سنوية مدفوعه الاجر - توفير مطعم داخل العمل باشتراك رمزي . يتم تحديد الراتب بناء على الخبرات و المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة سما للموارد البشرية
|التليفون:
|01111208889
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|العنوان:
|01024420393- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075892
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