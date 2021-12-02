مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مطلوب ميكانيكي شاحنات نقل اكتروس فولفو مان ولديه معرفه بالتعمير مكانه وفتيس راتب 3000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات مكان العمل بالقصيم مسمى عامل يجد القيادة يتحمل ضغط العمل العمر لا يزيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة