مطلوب موظف موارد بشرية- للسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى الشركات التجارية بالسعودية .الرياض :- مطلوب فوراً:- ::{{● موارد بشرية ●}}:: 1- خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال الموارد البشرية في السعودية - سبق له العمل في السعودية 2- إلمام تام بجميع عمليات الموارد البشرية من إعداد مسيرات الرواتب الإقامات التأمينات حماية الإجور إلخ {{ بآدري بارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى+ الشهادات . فى عنوان الرسالة مثال ::(موارد بشرية)::}} sh@eltaef.com للاستفسار:- 01095999371 - 01025009252 الاتصال يوميا من الساعة