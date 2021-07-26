مطلوب موظف متابعة اعمال

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية موظف متابعة وتشغيل وتطوير لمجموعة كافيهات ومحل تمور خبرة بي حل المشاكل والتعاملات مع العملاء وخلافة راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة مسمي التاشيرة سائق خاص مكان العمل الرياض مسمي التاشيرة سائق السن يفضل لا يذيد عن 35 سنة ملتزم حسن الخلق للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com