مطلوب موظف متابعة اعمال

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية موظف متابعة وتشغيل وتطوير لمجموعة كافيهات ومحل تمور خبرة بي حل المشاكل والتعاملات مع العملاء وخلافة راتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة مسمي التاشيرة سائق خاص مكان العمل الرياض مسمي التاشيرة سائق السن يفضل لا يذيد عن 35 سنة ملتزم حسن الخلق للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/7/2021
رقم الإعلان: 2100586
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