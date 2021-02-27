(فرصة عمل)
|مطلوب موظف تحصيل لشركة خرسانة بالرياض لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظف تحصيل خارجى أن يكون لديه مؤهل عالى وحديثى التخرج يجيد التعامل مع العملاء بلباقة وأن يكون خبرة سنتين فى نفس المجال وأن يكون لديه رخصة قيادة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 0128055551
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الزمالك
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086020
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