مطلوب موظف تحصيل لشركة خرسانة بالرياض

(فرصة عمل)
|لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظف تحصيل خارجى أن يكون لديه مؤهل عالى وحديثى التخرج يجيد التعامل مع العملاء بلباقة وأن يكون خبرة سنتين فى نفس المجال وأن يكون لديه رخصة قيادة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- الهيلا
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082307
50 ريال
200 ريال
600 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
2,000 ريال
2,000 ريال
اتصل
30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
30 ريال
اتصل