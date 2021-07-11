مطلوب موظف/ة ادخال بيانات

(فرصة عمل)
|مدخل بيانات – خبرة او بدون خبرة - Part Timeالسن من 40 : 18سنة – راتب أساسي + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية – مراعاة الشفتات والاجازات للطلاب والموظفين – راتب ثابت 4000ج تواجد شفت صباحي و شفت مسائي - العمل بالشركة نفسها كود/30102184 للاستفسار واتس /01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nNILe Resort
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099642
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه