مطلوب موظف استقبال

(فرصة عمل)
|لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظفين استقبال أن يكون لديه مؤهل عالى حديثى التخرج لبق ويجيد الإنجليزية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|سفنكس جيزة- جيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096605
4,000 جنيه
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4,000 جنيه